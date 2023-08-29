Дядя пропавшей Горбачёвой заявил, что тренер настраивал Алину против родных

Дядя российской фигуристки Алины Горбачевой рассказал о тренере спортсменки, Софье Федченко.

«Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных. Я просто не общался с тренером, поэтому она (Горбачёва) со мной не общалась», — приводит слова мужчины РЕН ТВ.

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене», которая расположена в районе Тушинского аэрополя, и ушла в сторону Владимирской церкви.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачёва во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.