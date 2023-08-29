Пропавшая чемпионка России среди юниоров Горбачёва найдена в кинотеатре

Пропавшая ранее фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва обнаружена в Москве, в кинотеатре одного из торговых центров, сообщает прокуратура города Москвы.

«Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в заявлении прокуратуры.

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене», которая расположена в районе Тушинского аэрополя, и ушла в сторону Владимирской церкви.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачёва во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.