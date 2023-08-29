ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

С найденной фигуристкой Горбачёвой проводят следственные действия

Сотрудникам Следственного комитета предстоит узнать все обстоятельства случившегося.
29 августа 2023 22:42
автор: Александр Евграфов

Сотрудники Следственного комитета проводят следственные действия с найденной в столичном кинотеатре 16-летней фигуристкой Алиной Горбачёвой, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», - говорится в сообщении.

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва доставлена в подразделение столичного следственного комитета.

Ранее сообщалось, что мать фигуристки заявила об исчезновении дочери. В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Во вторник сотрудники правоохранительных органов проводили поисковую операцию с привлечением спасательных катеров и водолазов.

источник: Следственный комитет РФ
Мишина прокомментировала обнаружение Горбачевой: для других это будет сигнал
Фигуристку не могли найти на протяжении почти двух дней.
29.08.2023 23:29
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Тарасова – о нахождении Горбачевой: думали, что ее не в живых
Спортсменку нашли в кинотеатре.
29.08.2023 21:52
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Пропавшая чемпионка России среди юниоров Горбачёва найдена в кинотеатре
Пропавшая чемпионка России среди юниоров Горбачёва найдена в кинотеатре
Ранее сообщалось, что фигуристка пропала после тренировки.
29.08.2023 21:21
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Дядя пропавшей Горбачёвой заявил, что тренер настраивал Алину против родных
Спортсменка пропала 28 августа.
29.08.2023 20:59
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Василиса Кагановская прокомментировала пропажу Алины Горбачёвой
Спортсменка не выходила на связь со вчерашнего дня.
29.08.2023 20:57
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Жулин — о пропавшей Горбачёвой: девочки в её возрасте часто убегают из дома
16-летнюю фигуристку ищут со вчерашнего дня.
29.08.2023 20:40
Фигурное катание
автор: Никита Плохих
Кассир кафе, в котором видели Горбачёву, подтвердила, что фигуристка была в заведении
Спортсменка пропала в понедельник.
29.08.2023 19:20
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Полиция прекращает мероприятия по поиску фигуристки Горбачёвой на Покровской набережной
Спортсменка не выходила на связь со вчерашнего дня.
29.08.2023 18:50
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Отец исчезнувшей Горбачёвой отправился в Москву на поиски дочери
Фигуристка пропала вчера, 28 августа.
29.08.2023 18:47
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.