С найденной фигуристкой Горбачёвой проводят следственные действия

Сотрудники Следственного комитета проводят следственные действия с найденной в столичном кинотеатре 16-летней фигуристкой Алиной Горбачёвой, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», - говорится в сообщении.

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва доставлена в подразделение столичного следственного комитета.

Ранее сообщалось, что мать фигуристки заявила об исчезновении дочери. В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Во вторник сотрудники правоохранительных органов проводили поисковую операцию с привлечением спасательных катеров и водолазов.