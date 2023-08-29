Мишина прокомментировала обнаружение Горбачевой: для других это будет сигнал

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина отреагировал на обнаружение фигуристки Алины Горбачевой.

«Хорошо, что нашлась! Теперь постепенно выяснится причина ее поступка. Все переволновались. Было поднято столько сил на поиски. Конечно, для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее», — приводит слова специалиста «СЭ».

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Сотрудники правоохранительных органов проводили поисковую операцию с привлечением спасательных катеров и водолазов.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.