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«Новое поколение показывает, как они плевать хотели на всех». Татьяна Тарасова – о Горбачёвой

Спортсменку искали 90 добровольцев.
30 августа 2023 09:41
автор: Александр Шульгин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.

Напомним, накануне в соцсетях появились посты о ее пропаже, однако позже она была обнаружена в одном из столичных кинотеатров.

«Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Надеюсь, что в будущем она это поймет.

Хорошо, что с ней все в порядке. Мы все этого хотели сегодня. Но отношение к окружающим ужасное. Это первый подобный случай за всю мою карьеру. Никогда еще такого не видала», - приводит слова наставницы Sport24.ru.

Добавим, что объявление о пропаже фигуристки размещали Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова и другие.

Искать спортсменку отправились 90 добровольцев.

источник: Sport24.ru
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