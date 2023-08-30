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Рудковская - о Горбачёвой: возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру

Спортсменка сбежала из дома, её искали почти сутки.
30 августа 2023 14:45
автор: Александр Кожевников

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбачёвой.

«Во-первых, просто так талантливые молодые спортсменки из дома не сбегают. Случилось что-то очень серьезное, раз девочка пошла на такой шаг. Что-то произошло и нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться: что конкретно сподвигло ребенка к побегу. Во-вторых, у меня (и не только меня) возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру. Почему девочка доведена до такого состояния? Почему она не живет с родными? Кого она так сильно боится?» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило ее скрываться от родных.

источник: «Советский спорт»
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