Рудковская - о Горбачёвой: возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбачёвой.

«Во-первых, просто так талантливые молодые спортсменки из дома не сбегают. Случилось что-то очень серьезное, раз девочка пошла на такой шаг. Что-то произошло и нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться: что конкретно сподвигло ребенка к побегу. Во-вторых, у меня (и не только меня) возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру. Почему девочка доведена до такого состояния? Почему она не живет с родными? Кого она так сильно боится?» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило ее скрываться от родных.