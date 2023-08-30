Елена Чайковская - о ситуации с Горбачёвой: я серьёзно встревожена

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбачёвой.

«У меня всю жизнь — сын до сих пор смеётся — в третьей комнате жил кто-то из спортсменов. Ещё раз повторюсь — мы всегда были одной семьёй, а в семье нужно друг другу помогать. И когда в семье всё хорошо, из дома никто никуда не уходит. Но, возвращаясь именно к этой ситуации, я серьёзно встревожена, буду общаться со всеми по этому вопросу», - приводит слова Чайковской ТАСС.

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило ее скрываться от родных.