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Новицкий считает, что Горбачёва не до конца отдавала отчёт своим действиям

Юную фигуристку искали почти сутки после её побега из дома.
30 августа 2023 16:38
автор: Александр Кожевников

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбачёвой.

«Первое, что хочу сказать: слава богу, что все закончились именно так. Ребенок нашелся, и с ним все хорошо. Могу только предположить, что она кому-то решила сделать назло, показать определенный протест — в юном возрасте многим свойственно такое поведение... Не знаю всей ситуации изнутри, но могу точно сказать, что в таком возрасте смотреть за детьми должны родители. Я не влезаю во всю эту историю, но мне сложно представить ситуацию, при которой дети отправляются жить с чужим человеком отдельно от семьи. Алина не до конца отдавала отчет своим действиям. Мы не знаем, до какой степени ее довели: возможно, в этом состоянии ее поступок казался ей единственно верным — я покажу всем, какая я есть», — цитирует Новицкого RT.

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило её скрываться от родных.

источник: «RT на русском»
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