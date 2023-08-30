Гончаренко посоветовала Горбачёвой обратиться к психологу после её пропажи 

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что фигуристке Алине Горбачевой стоит посетить сеансы психолога в связи с её недавним исчезновением.

В понедельник, 28 августа, 16-летняя атлетка пропала после проведённой тренировки в Москве и длительное время не выходила на связь из-за чего были организованы поиски фигуристки. Спустя день она была обнаружена в местном кинотеатре.

«Надо самой расценить свои действия. Если она сама себя не проанализирует, ничьи слова не помогут. Ее любят специалисты, тренеры, зрители, с ее стороны должна быть подобная отдача. Эгоизм здесь неуместен. С такими вещами не играют, эмоции бывают у всех, но грань должна быть. Возможно, ей стоит обратиться к психологу. Но Алина — сильный человек, она может сама справиться со всем этим», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Горбачёва является победительницей юниорского чемпионата России. В сезоне-2021/2022 она дважды выиграла соревнования этапов Кубка Федерации и стала бронзовым призёром на всероссийском первенстве.