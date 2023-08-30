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Психологи не могут разговорить сбежавшую из дома Горбачёву

Девочка не объясняет свое поведение.
30 августа 2023 20:01
автор: Максим Скороходов

Бабушка олимпийской чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачёвой рассказала, что девушка не объясняет свой побег в понедельник вечера.

«Внучку допрашивала полиция, но она им ничего не сказала. Даже психологи не смогли ее разговорить, что тут можно сделать. Что касается травмы ноги, то она действительно у нее была, но была летом. И внучка уже полностью восстановилась, она может тренироваться и выступать», - приводит слова родственника фигуристки «Комсомольская правда».

В понедельник, 28 августа, 16-летняя Горбачёва пропала после проведённой тренировки в Москве и длительное время не выходила на связь из-за чего были организованы поиски фигуристки. Спустя день она была обнаружена в местном кинотеатре.

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