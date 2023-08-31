Ирина Роднина не верит в возвращение фигуристки Анны Щербаковой к соревнованиям

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что скептически относится к возможному возращению на лёд Анны Щербаковой.

По её мнению, олимпийская чемпионка-2022 не вернется к профессиональным турнирам.

«В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного – олимпийского золота. После таких достижений сейчас не принято выступать дальше», — сказала Роднина в интервью с «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Щербакова перенесла мононуклеоз. 19-летняя спортсменка также пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене. В начале августа она заявила, что вернулась к тренировкам в группе Этери Тутберидзе в Новогорске. Анна является олимпийской чемпионкой 2022 года и победительницей чемпионата мира по фигурному катанию (2021).