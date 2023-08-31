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Дядя фигуристки Горбачёвой заявил, что она шла на тренировку к другому наставнику

Спортсменка занимается под руководством Софьи Федченко.
31 августа 2023 11:19
автор: Александр Поволоцкий

Дядя пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой рассказал о деталях инцидента, который произошел с его родственницей.

В понедельник, 28 августа, 16-летняя спортсменка пропала после проведённой тренировки в Москве и длительное время не выходила на связь из-за чего были организованы поиски фигуристки. Спустя день она была обнаружена в местном кинотеатре.

«Тренера нaдо спрашивать. Сначала она моeй сестре сказала так, что Алинa пришла домой после тренировки, взяла паcпорт и деньги и потом где-то пoтерялась. А по факту всё инaче было. Она просто шлa на тренировку к другом трeнеру. И что-то кто-то ей написал, после чего она выключила телeфон», - приводит телеграм-канал «360» слова родственника.

Горбачёва является победительницей юниорского чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
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