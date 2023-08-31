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Против чемпиона мира по фигурному катанию Жубера выдвинуты обвинения в насилии

Спортсмен является восьмикратным победителем национального первентсва.
31 августа 2023 12:04
автор: Александр Поволоцкий

Известный французский фигурист Брайан Жубер обвинен в применении насилия.

Как сообщает L'Obs со ссылкой на местную федерацию ледовых видов спорта, в отношении 38-летнего спортсмена открыто дисциплинарное дело.

Отмечается, что Жубер обвинения отрицает.

«Мы пoлучили отчеты о случаях насилия, поэтому 29 августа мы открыли дисциплинарное дело, так как это является нашей обязанностью. Другиe отчеты были получены оргaном министерства спорта, расследующим случaи насилия. На данный момeнт открыто несколько раcследований, административных и юpидических», — заявила президент FFSG Гвенэлл Нури.

Отметим, что Жубер становился чемпионом мира в 2007 году. Сейчас он занимается тренерской деятельностью.

источник: «Советский спорт»
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