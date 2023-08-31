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CAS отказал членам сборных США, Канады и Японии присутствовать на слушаниях по делу Валиевой

WADA требует четырехлетней дисквалификации фигуристки.
31 августа 2023 13:24
автор: Александр Поволоцкий

CAS не разрешил представителям трех сборных присутствовать на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Речь идет о членах команд США, Японии и Канады.

Журналистка USA Today Кристина Бреннан опубликовала на своей странице в соцсети опубликовала скрин письма гендиректора CAS Матье Риба в ответ на запрос сборной США.

Ранее было решено отказаться от проведения открытых слушаний, однако, несмотря на это, суд планирует обнародовать решение, не упоминая подробности по ходу разбирательства

Фигуристка в декабре 2021 года на чемпионате России сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, когда Валиева помогла российской команде завоевать золото.

WADA требует четырехлетней дисквалификации фигуристки.

источник: USA Today
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