Фигуристы Кагановская и Ангелопол завершили совместные выступления 

Российский дуэт в танцах на льду Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола прекратил своё существование.

Решение о прекращении совместных выступлений было принято по обоюдному согласию сторон.

«Танцевальная пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол по обоюдному решению партнеров прекратила совместные выступления», – пишет пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Кагановская и Ангелопол начали выступать в паре в 2018 году. Они являются многократными победителями и призёрами этапов Гран-при России, а в нынешнем году стали победителями финала Гран-при.