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Фигуристы Кагановская и Ангелопол завершили совместные выступления 

Спортсмены работали в паре с 2018 года. 
31 августа 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков

Российский дуэт в танцах на льду Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола прекратил своё существование.

Решение о прекращении совместных выступлений было принято по обоюдному согласию сторон.

«Танцевальная пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол по обоюдному решению партнеров прекратила совместные выступления», – пишет пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Кагановская и Ангелопол начали выступать в паре в 2018 году. Они являются многократными победителями и призёрами этапов Гран-при России, а в нынешнем году стали победителями финала Гран-при.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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