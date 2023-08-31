Попова считает неуместным говорить о завершении карьеры фигуристки Трусовой

Известная в прошлом российская фигуристка, а ныне — хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала информацию о возможном завершении карьеры серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой.

«Сейчас это не показатель. Когда она сама об этом скажет, тогда и можно будет об этом говорить», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что призер Олимпийских игр намерена пропустить наступающий сезон.

В последний раз на профессиональном уровне Трусова выступала на этапе Гран-при в Самаре в ноябре прошлого года. Спустя месяц она отказалась от участия в чемпионате России по фигурном катанию.