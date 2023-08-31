ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Энберт прокомментировал распад танцевальной пары Кагановской и Ангелопола 

В четверг, 31 августа, стало известно, что спортсмены завершили своё сотрудничество.
31 августа 2023 17:07
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Александр Энберт высказался о новости по поводу того, что дуэт в танцах на льду Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался.

Ранее о распаде пары фигуристов сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

«В прошлом году они были фаворитами чемпионата России, очень жалко и обидно, что распались. Мы катались с ними в туре Авербуха, они понравились, хорошо катались. Грустная новость», — приводит слова Энберта «Матч ТВ».

В 2023 году Кагановская и Ангелопол одержали победу в финальном этапе Гран-при России. Они совместно участвовали в соревнованиях с 2018 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Попова считает неуместным говорить о завершении карьеры фигуристки Трусовой
Спортсменка пропустит сезон.
31.08.2023 16:37
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Фигуристы Кагановская и Ангелопол завершили совместные выступления 
Спортсмены работали в паре с 2018 года. 
31.08.2023 16:09
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Сбежавшая из дома фигуристка Горбачёва заявила, что ей стыдно за свой поступок
Фигуристка выложила несколько видеороликов в социальных сетях.
31.08.2023 13:32
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
CAS отказал членам сборных США, Канады и Японии присутствовать на слушаниях по делу Валиевой
CAS отказал членам сборных США, Канады и Японии присутствовать на слушаниях по делу Валиевой
ВАДА требует четырёхлетней дисквалификации фигуристки.
31.08.2023 13:24
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Против чемпиона мира по фигурному катанию Жубера выдвинуты обвинения в насилии
Спортсмен является восьмикратным победителем национального первентсва.
31.08.2023 12:04
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Дядя фигуристки Горбачёвой заявил, что она шла на тренировку к другому наставнику
Спортсменка занимается под руководством Софьи Федченко.
31.08.2023 11:19
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Горбачёва — о своём исчезновении: мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»
Горбачёва — о своём исчезновении: мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»
Юную фигуристку искали два дня.
31.08.2023 09:40
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Ирина Роднина не верит в возвращение фигуристки Анны Щербаковой к соревнованиям
В 2022 году она стала олимпийской чемпионкой.
31.08.2023 08:37
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Психологи не могут разговорить сбежавшую из дома Горбачёву
Девочка не объясняет свое поведение.
30.08.2023 20:01
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.