Энберт прокомментировал распад танцевальной пары Кагановской и Ангелопола 

Российский фигурист Александр Энберт высказался о новости по поводу того, что дуэт в танцах на льду Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался.

Ранее о распаде пары фигуристов сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

«В прошлом году они были фаворитами чемпионата России, очень жалко и обидно, что распались. Мы катались с ними в туре Авербуха, они понравились, хорошо катались. Грустная новость», — приводит слова Энберта «Матч ТВ».

В 2023 году Кагановская и Ангелопол одержали победу в финальном этапе Гран-при России. Они совместно участвовали в соревнованиях с 2018 года.