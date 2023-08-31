Стала известна вероятная партнёрша фигуриста Ангелопола

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры российского фигуриста Валерия Ангелопола является партнёрство с Полиной Усовой. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Усовой 16 лет, в паре с Михаилом Антоновым она заняла девятое место на последнем чемпионате России.

С Ангелополом их связывают близкие личные отношения.

Ранее о распаде пары фигуристов Ангелопола и Кагановской сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

В 2023 году Кагановская и Ангелопол одержали победу в финальном этапе Гран-при России. Они совместно участвовали в соревнованиях с 2018 года.