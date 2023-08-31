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Бережная рассказала, как вернуть Трусову на соревнования

Ранее сообщалось, что фигуристка потеряла мотивацию.
31 августа 2023 19:11
автор: Степан Шереметьев

Прославленная российская фигуристка Елена Бережная прокомментировала решение своей коллеги Александры Трусовой не выступать на соревнованиях в предстоящем сезоне.

По информации СМИ, Трусова потеряла мотивацию после отстранения России от международных турниров и уже прекратила ежедневные тренировки в группе Светланы Соколовской.

«Конечно, Трусова — важная фигура. И всем интересно её катание, всем интересно за ней следить. Наверняка у неё были причины так решить, так поступить. Не просто же так это всё. Но у неё много фанаток, которые за ней с удовольствием бы понаблюдали. Как можно вернуть ее мотивацию без международных соревнований? Хорошей зарплатой только! А так мы можем только фантазировать, что ей вообще нужно», — заявила Бережная в интервью «Спорт День За Днём».

19-летняя Александра Трусова является серебряным призёром Олимпиады-2022, бронзовым призёром чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании.

источник: «Спорт день за днем»
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