Бережная рассказала, как вернуть Трусову на соревнования

Прославленная российская фигуристка Елена Бережная прокомментировала решение своей коллеги Александры Трусовой не выступать на соревнованиях в предстоящем сезоне.

По информации СМИ, Трусова потеряла мотивацию после отстранения России от международных турниров и уже прекратила ежедневные тренировки в группе Светланы Соколовской.

«Конечно, Трусова — важная фигура. И всем интересно её катание, всем интересно за ней следить. Наверняка у неё были причины так решить, так поступить. Не просто же так это всё. Но у неё много фанаток, которые за ней с удовольствием бы понаблюдали. Как можно вернуть ее мотивацию без международных соревнований? Хорошей зарплатой только! А так мы можем только фантазировать, что ей вообще нужно», — заявила Бережная в интервью «Спорт День За Днём».

19-летняя Александра Трусова является серебряным призёром Олимпиады-2022, бронзовым призёром чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании.