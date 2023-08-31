Новицкий высказался о распаде дуэта Ангелопол - Кагановская

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказал мнение о распаде танцевального дуэта Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Очень удивлен, что ребята пошли на такой шаг. Могу только посетовать, что мы потеряли самобытную, яркую пару. О причинах думать можно что угодно, но реальность порой оказывается совершенно иной. Вариантов множество: например, взаимное недопонимание работы друг друга, разные подходы к тренировочному процессу, разные взгляды на то, что они делают. Это могло послужить точкой. Люди поняли, что не хотят больше работать вместе. Такие события не происходят одномоментно. Значит, проблемы долго накапливались, а теперь произошел срыв», — приводит слова Новицкого RT.

Ранее о распаде пары фигуристов Ангелопола и Кагановской сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

В 2023 году Кагановская и Ангелопол одержали победу в финальном этапе Гран-при России. Они совместно участвовали в соревнованиях с 2018 года.