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Кагановская отреагировала на распад пары с Ангелополом

Фигуристка назвала причины.
31 августа 2023 20:28
автор: Степан Шереметьев

Фигуристка Василиса Кагановская, выступавшая в паре с Валериейм Ангелополом, прокомментировала распад танцевальной пары.

«Дорогие друзья, как вы уже видели — нашей пары больше не существует. Это правда, это не фейк. И я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану. Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причина никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным. Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной сделали все, что бы сохранить пару и на какое-то время это получилось», — написала Кагановская в свои соцсетях.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

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