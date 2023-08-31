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Навка расстроена, что распался дуэт Кагановская — Ангелопол

Между фигуристами произошло недопопнимание.
31 августа 2023 22:32
автор: Степан Шереметьев

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разочарована новостью о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Признаюсь, испытала сильное разочарование, когда узнала о распаде данного дуэта. Пара была прекрасная и подавала огромные надежды. Считаю, у них были все предпосылки для того, чтобы побороться за звание сильнейших в России. Красивые, молодые, сильные, безумно перспективные», — приводит слова Навки RT.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

источник: «RT на русском»
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