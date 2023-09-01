«Странно, что она живет с тренером, где её родители?» Горячкина – о фигуристке Горбачевой

Победительница женского Кубка мира и вице-чемпионка мира по шахматам Александра Горячкина поделилась мнением о скандальной ситуации с фигуристкой Алиной Горбачевой.

«Я смотрела новости. Это довольно странная история, что она с раннего возраста живет с тренером, где ее родители? Но хорошо, что все хорошо кончается и ничего страшного не произошло», — цитирует Горячкину РИА Новости.

Напомним, 29 августа спортсменка была объявлена в розыск. Она должна была вернуться с тренировки, но пропала и не выходила на связь около суток. Как выяснилось, у 16-летней Горбачевой произошла ссора с тренером, с которой она проживает в одной квартире. К розыску были подключены спасатели и полицейские. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре спустя некоторое время.