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«Странно, что она живет с тренером, где её родители?» Горячкина – о фигуристке Горбачевой

Мнение вице-чемпионки мира по шахматам.
01 сентября 2023 14:33
автор: Виталий Овсянников

Победительница женского Кубка мира и вице-чемпионка мира по шахматам Александра Горячкина поделилась мнением о скандальной ситуации с фигуристкой Алиной Горбачевой.

«Я смотрела новости. Это довольно странная история, что она с раннего возраста живет с тренером, где ее родители? Но хорошо, что все хорошо кончается и ничего страшного не произошло», — цитирует Горячкину РИА Новости.

Напомним, 29 августа спортсменка была объявлена в розыск. Она должна была вернуться с тренировки, но пропала и не выходила на связь около суток. Как выяснилось, у 16-летней Горбачевой произошла ссора с тренером, с которой она проживает в одной квартире. К розыску были подключены спасатели и полицейские. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре спустя некоторое время.

источник: «РИА Новости»
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