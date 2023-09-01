Камила Валиева стала мастером спорта международного класса

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве Камила Валиева получила звание мастера спорта международного класса, говорится в приказе Министерства спорта РФ от 24 марта 2022 года.

Добавим, в марте прошлого года Валиевой присудили звание заслуженного мастера спорта России.

Напомним, Валиева завоевала золотые медали в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Однако вскоре фигуристку уличили в употреблении запрещенного препарата. С тех пор результаты соревнований имеют статус промежуточных до дальнейшего расследования.

Помимо этого, Валиева является чемпионкой Европы 2022 года и чемпионкой мира среди юниоров (2020).