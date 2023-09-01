ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Камила Валиева стала мастером спорта международного класса

Российская фигуристка завоевала золотые медали на Олимпиаде в Пекине.
01 сентября 2023 17:07
автор: Александр Бойченко

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве Камила Валиева получила звание мастера спорта международного класса, говорится в приказе Министерства спорта РФ от 24 марта 2022 года.

Добавим, в марте прошлого года Валиевой присудили звание заслуженного мастера спорта России.

Напомним, Валиева завоевала золотые медали в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Однако вскоре фигуристку уличили в употреблении запрещенного препарата. С тех пор результаты соревнований имеют статус промежуточных до дальнейшего расследования.

Помимо этого, Валиева является чемпионкой Европы 2022 года и чемпионкой мира среди юниоров (2020).

«Странно, что она живет с тренером, где её родители?» Горячкина – о фигуристке Горбачевой
Мнение вице-чемпионки мира по шахматам.
01.09.2023 14:33
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Навка расстроена, что распался дуэт Кагановская — Ангелопол
Между фигуристами произошло недопонимание.
31.08.2023 22:32
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Кагановская отреагировала на распад пары с Ангелополом
Фигуристка назвала причины.
31.08.2023 20:28
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Фигуристка Скопцова рассказала, как подвергалась издевательствам в школе
Спортсменка через многое прошла в юности.
31.08.2023 19:56
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Новицкий высказался о распаде дуэта Ангелопол — Кагановская
Спортсмены больше не будут выступать вместе.
31.08.2023 19:45
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Бережная рассказала, как вернуть Трусову на соревнования
Ранее сообщалось, что фигуристка потеряла мотивацию.
31.08.2023 19:11
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Горбачёва опровергла, что подвергается унижению со стороны тренера
Прямая речь.
31.08.2023 18:04
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Стала известна вероятная партнёрша фигуриста Ангелопола
Валерий не будет больше выступать с Кагановской.
31.08.2023 17:40
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Энберт прокомментировал распад танцевальной пары Кагановской и Ангелопола 
В четверг, 31 августа, стало известно, что спортсмены завершили своё сотрудничество.
31.08.2023 17:07
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.