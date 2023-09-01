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Бережная назвала лучшую мотивацию для возвращения Александры Трусовой на лед

Спортсменка решила пропустить сезон-2023/24.
01 сентября 2023 19:12
автор: Александр Бойченко

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная высказалась о решении российской фигуристки Александры Трусовой пропустить сезон-2023/24.

«Как Трусовой можно вернуть мотивацию без международных соревнований? Хорошей зарплатой только!

Значит ли это решение, что Трусова завершила карьеру? Не факт. Многие пропускают сезон, а потом возвращаются. Так что еще посмотрим. Но на данный момент она входит в тройку лучших фигуристок России», — приводит слова Бережной «Спорт день за днем».

Напомним, 19-летняя Трусова стала серебряным призером Олимпиады-2022 в личном турнире. Ранее спортсменка не вошла в состав сборной России на следующий сезон.

источник: «Спорт день за днем»
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