Бережная назвала лучшую мотивацию для возвращения Александры Трусовой на лед

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная высказалась о решении российской фигуристки Александры Трусовой пропустить сезон-2023/24.

«Как Трусовой можно вернуть мотивацию без международных соревнований? Хорошей зарплатой только!

Значит ли это решение, что Трусова завершила карьеру? Не факт. Многие пропускают сезон, а потом возвращаются. Так что еще посмотрим. Но на данный момент она входит в тройку лучших фигуристок России», — приводит слова Бережной «Спорт день за днем».

Напомним, 19-летняя Трусова стала серебряным призером Олимпиады-2022 в личном турнире. Ранее спортсменка не вошла в состав сборной России на следующий сезон.