ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Не уверена, что журналистика — то, чем я хочу заниматься». Анна Щербакова – о своих планах

В 2022 году она стала олимпийской чемпионкой.
02 сентября 2023 09:51
автор: Виталий Овсянников

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, чем будет заниматься после окончания профессиональной карьеры.

«Естественно, я хочу, помимо тренерской, освоить ещё какую-нибудь профессию. В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока нет уверенности, что это именно то, чем я хочу заниматься. Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия — не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле. Сейчас рассматриваю варианты. Думаю, у меня как минимум год есть поразмышлять над этим», - заявила Щербакова в интервью изданию «Чемпионат».

19-летняя спортсменка пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене. В начале августа она заявила, что вернулась к тренировкам в группе Этери Тутберидзе в Новогорске. Анна является олимпийской чемпионкой 2022 года и победительницей чемпионата мира по фигурному катанию (2021).

источник: Чемпионат.com
Бережная назвала лучшую мотивацию для возвращения Александры Трусовой на лед
Спортсменка решила пропустить сезон-2023/24.
01.09.2023 19:12
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Камила Валиева стала мастером спорта международного класса
Российская фигуристка завоевала золотые медали на Олимпиаде в Пекине.
01.09.2023 17:07
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
«Странно, что она живет с тренером, где её родители?» Горячкина – о фигуристке Горбачевой
Мнение вице-чемпионки мира по шахматам.
01.09.2023 14:33
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Навка расстроена, что распался дуэт Кагановская — Ангелопол
Между фигуристами произошло недопонимание.
31.08.2023 22:32
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Кагановская отреагировала на распад пары с Ангелополом
Фигуристка назвала причины.
31.08.2023 20:28
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Фигуристка Скопцова рассказала, как подвергалась издевательствам в школе
Спортсменка через многое прошла в юности.
31.08.2023 19:56
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Новицкий высказался о распаде дуэта Ангелопол — Кагановская
Спортсмены больше не будут выступать вместе.
31.08.2023 19:45
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Бережная рассказала, как вернуть Трусову на соревнования
Ранее сообщалось, что фигуристка потеряла мотивацию.
31.08.2023 19:11
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Горбачёва опровергла, что подвергается унижению со стороны тренера
Прямая речь.
31.08.2023 18:04
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.