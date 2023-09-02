«Не уверена, что журналистика — то, чем я хочу заниматься». Анна Щербакова – о своих планах

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, чем будет заниматься после окончания профессиональной карьеры.

«Естественно, я хочу, помимо тренерской, освоить ещё какую-нибудь профессию. В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока нет уверенности, что это именно то, чем я хочу заниматься. Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия — не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле. Сейчас рассматриваю варианты. Думаю, у меня как минимум год есть поразмышлять над этим», - заявила Щербакова в интервью изданию «Чемпионат».

19-летняя спортсменка пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене. В начале августа она заявила, что вернулась к тренировкам в группе Этери Тутберидзе в Новогорске. Анна является олимпийской чемпионкой 2022 года и победительницей чемпионата мира по фигурному катанию (2021).