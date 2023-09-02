Щербакова прокомментировала скандальную пропажу фигуристки Горбачевой

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала скандальную пропажу 16-летней российской фигуристки Алины Горбачевой.

«Я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию, что именно там произошло. Но если от себя — бывали ли у меня подобные ситуации — мне кажется, здесь очень важно, чтобы была возможность переключиться и не зацикливаться на чем-то одном, например, на фигурном катании и тренировках», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило её скрываться от родных.