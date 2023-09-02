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Представляющие Венгрию Павлова и Святченко рассказали, как к ним относятся из-за российских корней

Фигуристы родились в РФ.
02 сентября 2023 10:34
автор: Степан Шереметьев

Фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко, выступающие за Венгрию, рассказали, что у них не было проблем на чемпионатах Европы и мира из-за их российского происхождения.

«Я лично ничего не заметил. Мне кажется, здесь все зависит от того, как себя настроить. Мы отлично общаемся со всеми спортсменами, на разных языках — на русском, на английском», — приводит слова Святченко РИА Новости.

«Отношения очень хорошие. На турнирах всегда друг друга поддерживаем, если есть такая возможность, ходим на трибуны, болеем, когда кто-то из наших катается», — добавила Павлова.

К слову, Павлова и Святченко родились в России и выступают за Венгрию. Весной 2022 года они встали в спортивную пару и в первый же сезон отобрались на чемпионаты Европы и мира, заняв там пятое и седьмое места соответственно. Они тренируются в Сочи под руководством Дмитрия Савина и Федора Климова.

источник: «РИА Новости»
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