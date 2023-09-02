Яна Рудковская раскрыла условия работы Алены Косторной в академии Плющенко

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала подробности найма на работу Алены Косторной в качестве хореографа и тренера.

«Алена предложила Евгению Викторовичу (Плющенко) помощь по работе с девочками. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у нее выходные. Это не штатная работа, так как Алена в спорте. Мы вместе с мужем рады ее видеть на наших шоу и на льду в качестве хореографа. Она работает пока с двумя юниорами сборной России», — заявила Рудковская в интервью Sport24.

Напомним, 20-летняя Алена Косторная в 2020 году стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. В 2023 году Косторная перешла в парное катание и будет выступать в дуэте с Георгием Куницей.