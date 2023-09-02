Татьяна Тарасова: Косторная в качестве хореографа – рискованное решение

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении фигуристки Алёны Косторной стать хореографом. Также 20-летняя спортсменка попробует себя в парном катании.

«Алёна не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну, молодёжь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

В марте 2022 года Алёна сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.