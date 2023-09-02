Александр Жулин: работа Косторной хореографом – ход пиара

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал возможность фигуристки Алёны Косторной работать хореографом и тренироваться. Он считает, что это «практически невозможно».

«Совмещение работы хореографа и тренировки? На мой взгляд, это практически невозможно, если идет речь о серьезном спорте. Получается, больше ход пиара», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

В марте 2022 года Алёна сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.