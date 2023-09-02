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Александр Жулин: работа Косторной хореографом – ход пиара

Эксперт считает, что совмещения нескольких должностей у фигуристки будут практически невозможны.
02 сентября 2023 15:05
автор: Матвей Макаренко

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал возможность фигуристки Алёны Косторной работать хореографом и тренироваться. Он считает, что это «практически невозможно».

«Совмещение работы хореографа и тренировки? На мой взгляд, это практически невозможно, если идет речь о серьезном спорте. Получается, больше ход пиара», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

В марте 2022 года Алёна сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.

источник: «Спорт-Экспресс»
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