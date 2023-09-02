Анна Щербакова не может полноценно тренироваться из-за перенесённой болезни

Российская фигуристка Анна Щербакова имеет ограничения в тренировочном процессе после перенесённой болезни. Фигуристка была больна мононуклеозом.

Как сообщает РИА Новости, после выздоровления Щербакова тренируется с ограничениями. Олимпийская чемпионка рискует пропустить крупные соревнования в этом году.

Сезон-2022/2023 Щербакова пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, где заняла третье место.