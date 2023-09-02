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Татьяна Тарасова — о запрете МОК российским атлетам участвовать в Азиатских играх: это несправедливо

Заслуженный тренер СССР отметила, что спортсменам из России запрещено участвовать во всех соревнованиях.
02 сентября 2023 15:38
автор: Никита Плохих

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в стартующих 23 сентября Азиатских играх. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий корреспонденту «Советского спорта», обозначив, что не удивилась такому решению со стороны МОК.

«Это не удивительно. Мы же отстранены не только от Азиатских игр. Так же можно по каждому соревнованию спрашивать. Когда разрешат, тогда и разрешат. Они не спешат. Это нам досада, а они то не разрешают участвовать. Почему в одних соревнованиях можно, а в других нельзя? Не в каких нельзя пока. Мы отстранены от всех соревнований. Разрешат тогда, когда им заблагорассудится теперь. Это несправедливо, но это так», - сказала Тарасова.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Олимпийского совета Азии о допуске россиян до Азиатских игр.

Глава ОКР Поздняков отреагировал на условия допуска российских спортсменов на Азиатские игры

источник: «Советский спорт»
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