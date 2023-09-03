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Плющенко заплатил Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор

Рассчитался в день рождения
03 сентября 2023 16:33
автор: Максим Скороходов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил в социальных сетях, что заплатил фигуристу Марку Кондратюку за проигранный спор.

Плющенко поставил на то, что Кондратюк не сделает 10 акселей подряд, и проиграл.

«Рассчитался с именинником! Маркуша, с днем рождения! Здоровья и только побед! Мы слова всегда держим. Впереди у нас новый спор, ты должен готовиться», - написал Евгений в социальных сетях, прикрепив видео, в котором отдаёт деньги победителю.

Кондратюку 3 сентября исполнилось 20 лет, он является олимпийским чемпионом в командном турнире фигуристов.

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