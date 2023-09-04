Музыкант Панайотов оценил вокальные данные Трусовой и Загитовой

Певец Александр Панайотов высказался о вокальных экспериментах российских фигуристок Александры Трусовой и Алины Загитовой.

«Я считаю, что любой эксперимент имеет право на существование. Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала. Это уже хорошо. Не всегда же кататься под Чайковского или Таривердиева. Если честно, ни разу не слышал, как поют фигуристы. Поэтому оценивать их вокальные данные не могу. Было бы интересно посмотреть на шоу, где фигуристы не только катаются, но и поют», — приводит слова Александра Панайотова РИА «Новости».

19-летняя Трусова стала серебряным призером Олимпиады-2022 в личном турнире. Ранее спортсменка не вошла в состав сборной России на следующий сезон.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года она приостановила свою спортивную карьеру.