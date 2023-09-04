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«Балласт сброшен». Ангелопол – о скандале на фоне распада дуэта с Кагановской

В четверг, 31 августа, стало известно, что фигуристы завершили совместные выступления.
04 сентября 2023 18:04
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Валерий Ангелопол высказался о распаде танцевального дуэта с Василисой Кагановской.

Ранее его бывшая партнёрша объяснила, что спортсмены прекратили совместную карьеру из-за того, что атлет предложил ей подписать контракт, согласно которому она обязана была бы его материально содержать. Позже мать Ангелопола сообщила, что инициатором данного соглашения выступила тренер фигуристов Анжелика Крылова.

«Новый тренер порекомендовал никаких комментариев не давать. Я продолжу кататься, я очень хочу кататься и буду кататься, несмотря на чье‑либо мнение. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ко мне начали возвращаться люди, которых я не ожидал снова увидеть в своем кругу. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Никаких комментариев я давать не буду, я докажу делом», – приводит слова Валерия «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран‑при России. Они выступали в дуэте в танцах на льду с 2018 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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