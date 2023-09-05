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Итальянский фигурист Грассль покинул группу Тутберидзе

Спортсмен решил вернуться в родную страну.
05 сентября 2023 16:23
автор: Денис Владимиров

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в мужском одиночном катании, покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщил сам 21-летний спортсмен в социальных сетях.

«Я решил вернуться в Италию, чтобы продолжить подготовку к будущим сезонам. Я буду тренироваться в Турине с Эдоардо Де Бернардисом», – написал Грассль.

Грассль занимался в группе Тутберидзе с января 2023 года. Под руководством российского специалиста он в прошлом сезоне выступал на чемпионатах Европы и мира. Итальянец является серебряным призёром чемпионата Европы 2022 года в Таллине.

источник: «Советский спорт»
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