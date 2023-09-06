Бестемьянова высказалась о возможном возвращении Щербаковой на официальные старты

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила перспективы возвращения российской фигуристки Анны Щербаковой на официальные соревнования после паузы.

«Возможно ли возвращение Щербаковой? Никогда нельзя загадывать. Надо спрашивать у самой Ани — какие у нее цели и приоритеты. Вернуться на прежний уровень после длительной паузы будет очень сложно, но возможно. Все в ее руках и ногах», — цитирует Бестемьянову «РБ Спорт».

19-летняя спортсменка пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене. В начале августа она заявила, что вернулась к тренировкам в группе Этери Тутберидзе в Новогорске. Анна является олимпийской чемпионкой 2022 года и победительницей чемпионата мира по фигурному катанию (2021).