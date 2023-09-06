Тихонов: «Надеюсь, новые технологии позволят Костомарову встать на коньки»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в парном катании Алексей Тихонов выразил надежду, что олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров сможет вернуться на лед после перенесенных жизненных испытаний.

«Надеюсь, новые технологии позволят ему встать на коньки, потому что это будет невероятная победа и стимул жить для многих людей, идти вперед, несмотря ни на какие сложные в жизни ситуации, мягко говоря, и доказывать, что возможно все», – приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».

Напомним, в начале июля Костомаров выписался из больницы в Коммунарке, где врачи боролись за его жизнь с января. Спортсмен попал в реанимацию в связи с тяжелой пневмонией и долгое время находился на искусственной вентиляции легких. В результате фигуристу ампутировали конечности стоп и рук.