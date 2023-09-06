Железняков высказался об уходе Грассля от Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение Даниэля Грассля покинуть группу российского тренера Этери Тутберидзе.

«Я сейчас на сборах. Я слышал, что Грассль уехал. Но почему, я не знаю, нахожусь в другом городе. Я думаю, что он просто набрался немножечко опыта и дальше поехал по своим делам», - приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Грассль занимался в группе Тутберидзе с января 2023 года. Под руководством российского специалиста он в прошлом сезоне выступал на чемпионатах Европы и мира. Итальянец является серебряным призёром чемпионата Европы 2022 года в Таллине.