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Железняков высказался об уходе Грассля от Тутберидзе

Фигурист больше не будет заниматься у российского тренера.
06 сентября 2023 19:43
автор: Александр Кожевников

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение Даниэля Грассля покинуть группу российского тренера Этери Тутберидзе.

«Я сейчас на сборах. Я слышал, что Грассль уехал. Но почему, я не знаю, нахожусь в другом городе. Я думаю, что он просто набрался немножечко опыта и дальше поехал по своим делам», - приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Грассль занимался в группе Тутберидзе с января 2023 года. Под руководством российского специалиста он в прошлом сезоне выступал на чемпионатах Европы и мира. Итальянец является серебряным призёром чемпионата Европы 2022 года в Таллине.

источник: «Спорт-Экспресс»
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