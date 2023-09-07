17-летняя фигуристка Дарья Усачёва объявила об окончании спортивной карьеры

Российская фигуристка Дарья Усачёва объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.

Она занималась в группе Этери Тутберидзе.

«Я адекватно оценила свои возможности в профессиональном спорте, и поняла, что, наверное, всё-таки нет смысла продолжать. Не думаю, что я через год вернусь на соревновательную арену. Но в шоу я очень хочу кататься. Мне нравится именно выступать для публики. Я сейчас часто импровизирую на льду, просто включаю музыку. Мне это в кайф», — сказала Усачёва в эфире «Okko Спорт».

Усачёва не выступает в соревнованиях с 2021 года. Фигуристка является серебряным призёром этапа Гран-при, а также чемпионата мира среди юниоров-2020. В 2019 году Усачёва завоевала бронзовую медаль финала Юниорского гран-при.

В 2023 году она хотела перейти в танцы на льду после восстановления от травмы, однако в межсезонье выступала в одиночном катании.