Максим Траньков раскрыл, чем его удивила Этери Тутберидзе

Прославленный фигурист, а ныне тренер Максим Траньков поделился впечатлениями от работы в группе Этери Тутберидзе, которой он помогает тренировать спортивные пары с 2021 года.

«Я до этого всегда считал, что она такая холодная, властная. А по факту она очень душевный человек и всегда поможет. Для нее «команда» — это очень важно. », — сказал специалист в интервью шоу «ОК! На связи».

Отметим, что Тутберидзе является тренером таких фигуристок, как Анна Щербакова, Камила Валиева, Софья Акатьева и других.