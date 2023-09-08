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Траньков рассказал, что у него возникали вопросы к родителям Горбачевой

Ранее юную спортсменку искали почти два дня.
08 сентября 2023 14:47
автор: Степан Шереметьев

Олимпийский чемпион , а ныне тренер Максим Траньков отреагировал на скандальную пропажу российской фигуристки Алины Горбачевой.

Напомним, что в конце августа 16-летняя спортсменка исчезла примерно на сутки после ссоры с тренером. В итоге полиция обнаружила ее в одном из кинотеатров Москвы.

«Единственное, что могу сказать — у меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так все получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой», — сказал Траньков в интервью шоу «ОК! На связи».

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