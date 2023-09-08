Траньков рассказал, что у него возникали вопросы к родителям Горбачевой

Олимпийский чемпион , а ныне тренер Максим Траньков отреагировал на скандальную пропажу российской фигуристки Алины Горбачевой.

Напомним, что в конце августа 16-летняя спортсменка исчезла примерно на сутки после ссоры с тренером. В итоге полиция обнаружила ее в одном из кинотеатров Москвы.

«Единственное, что могу сказать — у меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так все получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой», — сказал Траньков в интервью шоу «ОК! На связи».