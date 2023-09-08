Роман Костомаров принял участие в съёмках документального сериала

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров снялся в документальном сериале «Киборг». Об этом рассказал заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.

«Буквально на днях мы договорились о новом участнике проекта. Это не история Романа, который оказался в этой ситуации. Это история Романа как спортсмена, олимпийца, проводника в том числе», – сказал Кожухов в ходе презентации фильма.

В январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Он был подключён к аппарату ЭКМО, применяемому в экстренных случаях. Из-за осложнений врачам пришлось пойти на частичную ампутацию конечностей фигуриста.

Костомаров в дуэте с Татьяной Навкой является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Также пара дважды выигрывала чемпионат мира и три раза становилась победителем первенства Европы.