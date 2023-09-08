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«Это не связано с фигурным катанием». Тренер Горбачёвой - об исчезновении спортсменки

Спортсменка сбежала из дома.
08 сентября 2023 16:11
автор: Александр Кожевников

Подготовка фигуристки Алины Горбачёвой к контрольным прокатам сборной России проходит хорошо, сообщила «Матч ТВ» тренер спортсменки Софья Федченко.

«Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает. Всё в прошлом, забыли и работаем дальше, – приводит слова Софьи Федченко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило её скрываться от родных.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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