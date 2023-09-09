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Бывшая российская фигуристка Губанова выиграла турнир Lombardia Trophy

С 2021 года спортсменка представляет на соревнованиях Грузию.
09 сентября 2023 21:32
автор: Глеб Шевяков

Грузинская, ранее российская фигуристка, Анастасия Губанова стала победительницей турнира Lombardia Trophy.

20-летняя атлетка выиграла золото, заработав 185,60 баллов. На втором месте оказалась представительница Японии Хону Йошиду, записав на свой счёт 185,45 очков. Тройку лучших замкнула южнокорейская спортсменка Ким Чхэ Ен.

Губанова является чемпионкой Европы (2023) и двухкратным серебряным призёром Кубка России (2018, 2020). В 2021 году она получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России выступать в турнирах под флагом Грузии.

источник: «Советский спорт»
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