Анна Щербакова рассказала, кого может считать своими наставниками 

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением по поводу роли наставников.

19-летняя спортсменка стала специальным гостем на детском форуме «Машук», где и раскрыла этот вопрос.

«Мне кажется, в жизни каждого человека нет какого-то одного наставника. Может быть, определённый человек, который больше всего вложил. Но всё равно — это и наши родители являются нашими наставниками, и наши тренеры, и учителя в школе. Абсолютно в каждой сфере, куда бы мы ни пошли, всегда есть человек, который нас направляет, чему-то учит, от которого мы черпаем свои знания. И это всегда будет наставник», — заявила Щербакова во время форума.

В 2022 году Щербакова стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Ранее она также выиграла чемпионат мира по фигурном катанию (2021) и три раза становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Она пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене.