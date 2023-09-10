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Алина Загитова рассказала о письме, которое мотивирует её продолжать карьеру 

Содержание записки она отказалась раскрывать. 
10 сентября 2023 22:15
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что получила письмо от фанатки, которое мотивирует её продолжать выходить на лёд.

В воскресенье, 10 сентября, 21-летняя спортсменка принимает участие в шоу Татьяны Навки под названием «Спящая красавица».

«Сегодня был очень яркий для меня и милый момент. На автограф-сессии мне подарили вот такую книжку. Не буду показывать, что там написано. Это очень сокровенное. Но ради таких писем, ради таких моментов я нахожу какую-то мотивацию для себя кататься дальше и радовать вас, дорогие зрители», — сказала Загитова в опубликованном видео в своих соцсетях.

Загитова является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).

источник: «Советский спорт»
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