Татьяна Тарасова: Даня Милохин должен идти в армию и отслужить по закону!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину в высказываниях о Дане Милохине.

Тиктокер вернулся в Россию и сразу попал под шквал критики. Так, Мизулина обратилась в Министерству обороны РФ с просьбой забрать Милохина в армию.

«Милохин в первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он — нет? Для всех закон одинаковый. Насколько мне известно, он не больной, отсрочки нет. Пусть пойдёт и отслужит по закону», — цитирует Тарасову Sport24.