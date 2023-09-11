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Татьяна Тарасова: Даня Милохин должен идти в армию и отслужить по закону!

Тиктокер вернулся в Россию и попал под шквал критики.
11 сентября 2023 20:52
автор: Тимур Пацюк

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину в высказываниях о Дане Милохине.

Тиктокер вернулся в Россию и сразу попал под шквал критики. Так, Мизулина обратилась в Министерству обороны РФ с просьбой забрать Милохина в армию.

«Милохин в первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он — нет? Для всех закон одинаковый. Насколько мне известно, он не больной, отсрочки нет. Пусть пойдёт и отслужит по закону», — цитирует Тарасову Sport24.

источник: Sport24
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