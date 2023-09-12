Тренер Горбачёвой: считаю себя виноватой в её импульсивном поступке

Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачёвой, рассказала о конфликте со спортсменкой перед её исчезновением.

«В её импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту.

Я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за её жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила.

Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии и на тренировочный процесс это никак не повлияет. Но, что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму», - приводит слова Федченко Sport24.

Напомним, 29 августа спортсменка была объявлена в розыск. Она должна была вернуться с тренировки, но пропала и не выходила на связь около суток. Как выяснилось, у 16-летней Горбачевой произошла ссора с тренером, с которой она проживает в одной квартире. К розыску были подключены спасатели и полицейские. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре спустя некоторое время.

Горбачёва является действующей чемпионкой страны среди юниоров.